Prokurator generalny Ukrainy opuścił kraj. Prezydent: Powiedziałem mu, że ma jedno wyjście

Rezygnacja Rusłana Krawczenki – od 2025 roku obejmującego funkcję prokuratora generalnego Ukrainy – rozpatrywana będzie przez Radę Najwyższą. O swojej decyzji mecenas poinformował także prezydenta, który zaapelował następnie do deputowanych, by doprowadzili dymisję do skutku. „Ten Prokurator Generalny ma tylko jedno wyjście: «Odwołanie ze stanowiska» – tak mu powiedziałem” – zaznaczył na Telegramie Wołodymyr Zełenski.

Krawczenko wskazał, że zdecydował się na rezygnację ze względu na śledztwa prowadzone wobec kierownictwa i pracowników kolejno Biura Antykorupcyjnego Ukrainy i Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej. Biuro PG, którym wciąż jeszcze kieruje (w teorii, ponieważ w praktyce Krawczenko nie przebywa już na terenie Ukrainy), nadzoruje postępowania karne ws. przestępstw o ciężkiej lub szczególnie ciężkiej materii, a wśród podejrzanych jest m.in. dyrektor NABU. Semen Krywonos podejrzewany jest o fałszowanie dokumentów urzędowych. Miał robić to po to, by uzyskać korzyść majątkową o dużej wartości. To tylko jeden z zarzutów.

Presja polityczna? Wołodymyr Zełenski: Jeśli chce, niech tak to nazywa

Kolejną osobą, tym razem podejrzewaną m.in. o wpływanie na sędziów Wyższego Sądu Antykorupcyjnego, jest bliski współpracownik szefa SAP – Ołeksandra Kłymenkowa. Śledztwa te – według Krawczenki – miały spowodować, że osoby na wysokich stanowiskach zaczęły dążyć do jego dymisji. Zanim to się stało, miał otrzymywać propozycje, by m.in. nie podpisywać zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa – w zamian za gwarancję nietykalności. Prokurator generalny nie przystał jednak na nie, zamiast tego sam zrezygnował z funkcji, potem wyjechał w nocy z niedzieli na poniedziałek (z 13 na 14 września) z kraju i wezwał Krywonosa i Kłymenkę, by podali się do dymisji.

Krawczenko podkreślił, że jego odejście ma związek z konfliktem wokół postępowań wobec szefów i pracowników NABU i SAP. „Obecnie przebywam w delegacji zagranicznej, w ramach której zaplanowano szereg spotkań, podczas których zamierzam poinformować międzynarodowych partnerów o rzeczywistym stanie rzeczy w systemie organów antykorupcyjnych, oznakach koncentracji przez nie niekontrolowanego wpływu oraz zagrożeniach, jakie taka praktyka stwarza dla suwerenności państwowej, praworządności i instytucji demokratycznych Ukrainy” – zaznaczył na popularnej platformie.

Co na to Zełenski? „Jeśli [Krawczenko – przyp. red.] uważa to za presję polityczną, niech tak to nazywa. Zwracam się do parlamentarzystów z prośbą o natychmiastowe poparcie jego odwołania” – stwierdził we wpisie na Telegramie.

Czytaj też:

Ukraińskie MSZ reaguje na działania Brauna. „Wojna z grobami” Czytaj też:

Sikorski pojechał do Kijowa i powiedział Ukraińcom, co myśli o UPA. „Nie dziwcie się”