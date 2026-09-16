Katastrofa w kopalni złota. Nie żyje co najmniej 70 osób

Al Jazeera podała w środę (16 września), że w stanie Kordofan Zachodni (Sudan), w tamtejszej kopalni Al-Zaraa znajdującej się nieopodal miasta Al-Nuhud, doszło do zawalenia się jednej ze ścian. Kruszec metodami chałupniczymi wydobywają tam górnicy-amatorzy.

W katastrofie zginęło co najmniej 70 osób – przekazała stacja po południu.

Niesienie pomocy poszkodowanym jest utrudnione przez brak sprzętu ratunkowego

W akcji ratunkowej nie brały udziału wyspecjalizowane służby – wynika z ustaleń dziennikarzy. Na pomoc poszkodowanym ruszyli ci, którzy byli świadkami zawalenia się konstrukcji – zaczęli pospiesznie wyciągać ich z piachu.

Jeden z ocalałych, z którym rozmawiali reporterzy Agence France-Presse, przyznał, że w kopalni znajdować mogą się kolejni Sudańczycy. Lokalne źródła w rozmowie z Reutersem narzekały zaś na brak procedur bezpieczeństwa, przez które doszło do katastrofy i brak dostępu do specjalistycznego sprzętu ratunkowego.

Al Jazeera przypomniała, że Kordofan Zachodni znajduje się pod kontrolą paramilitarnej grupy, która od ponad trzech lat toczą bój o władzę z sudańską armią. Przedstawiciele Sił Szybkiego Wsparcia dochody czerpie głównie z przemytu drogocennego metalu.

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