Trump zdecyduje, czy uderzyć w Putina. „Okrzyki radości na Kremlu, a w Kijowie łzy”

W środę Izba Reprezentantów przegłosowała przyjęcie szeroko zakrojonej ustawy mającej na celu nałożenie sankcji na rosyjskich urzędników politycznych i wojskowych. Przepisy mają uderzyć w rosyjski sektor energetyczny. Ustawa jest wymierzona we „flotę cieni” i kraje pomagające Kremlowi obchodzenie sankcji oraz największych nabywców rosyjskiej ropy i gazu, m.in. w Chiny oraz Indie. Przepisy umożliwią nałożenie ceł w wysokości 100 proc. na towary pochodzące z tych państw.

Celem jest ograniczenie źródeł dochodów finansujących trwającą od 2022 r. wojnę Rosji przeciwko Ukrainie w obliczu zbliżającej się zimy. – To kwestia moralna, która wymaga odwagi cywilnej. Chcę, abyśmy mogli powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, co możliwe, aby zakończyć tę wojnę. Że rozumieliśmy zagrożenie. Że mieliśmy odwagę postąpić słusznie – sparaliżować rosyjską machinę wojenną i odwrócić bieg wydarzeń w kierunku pokoju – mówił Republikanin Michael McCaul.

USA uchwaliły ustawę o sankcjach wobec Rosji. Została przekazana Donaldowi Trumpowi do podpisu

Część Demokratów ostrzegała z kolei, że „projekt ustawy zawiera lukę prawną, która pozwoliłaby prezydentowi USA uznać praktycznie każdy kraj, w tym sojuszników, za podmiot ułatwiający obchodzenie rosyjskich sankcji i nakładać cła bezterminowo”. Obawiano się również, że skutkiem może być podwyższenie cen w sklepach. Demokrata Steny Hoyer stwierdził, że „jeśli nie uda się uchwalić ustawy, na Kremlu rozlegną się okrzyki radości, a w Kijowie – łzy”.

Przepisy podzieliły ustawodawców. „Za” było 262 głosów, a przeciw 159. Wcześniej przeszły w Senacie stosunkiem głosów 86 do 11. Ustawę przekazano do podpisu amerykańskiemu przywódcy. Przepisy nazwano na cześć zmarłego senatora Lindsey’ego Grahama. Republikanin pomógł wynegocjować poparcie Donalda Trumpa dla pakietu. Negocjacje treści ustawy trwały ponad rok. Kongres Stanów Zjednoczonych zakończył przez to trwającą niemal dwa lata przerwę w udzielaniu pomocy Ukrainie.

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