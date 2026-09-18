Zełenski potwierdza udział Polski w koalicji antybalistycznej. „Będziemy tam partnerami”

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Donald Tusk spotkali się w piątek 18 września w Kijowie. Na konferencji prasowej po rozmowach wspólnie ogłosili partnerstwo w ramach tzw. koalicji antybalistycznej.

Polska w „koalicji antybalistycznej”. Zełenski potwierdza

— Teraz budujemy koalicję antybalistyczną, stworzymy europejski system antybalistyczny, jestem o tym przekonany na 100 proc. Będziemy o tym rozmawiali z Donaldem i będziecie tam mile widziani, będziemy tam partnerami — mówił Zełenski, kierując te słowa do Polaków.

W odpowiedzi na deklarację prezydenta Ukrainy, Donald Tusk podziękował za zaproszenie Polski i odniósł się do lipcowego szczytu w Paryżu. Wtedy Ukraina po raz pierwszy informowała o koalicji z 9 państwami europejskimi, wśród których nie znalazł się nasz kraj. Premier stwierdził, że wówczas „doszło do pewnego nieporozumienia”.

Tusk cieszy się z udziału w koalicji. Co mówił w lipcu?

— Teraz już jest jasne, że Polska również jest częścią tej inicjatywy — zapewniał Donald Tusk. Oprócz Ukrainy i Polski, do tzw. koalicji antybalistycznej należą Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Holandia, Norwegia, Dania i Szwecja. Kraje te mają wspólnie budować nowe zdolności do obrony przed pociskami balistycznymi.

Pytany o brak Polski w tym gronie w lipcu premier Tusk tłumaczył, że koalicja ma charakter przemysłowy i zgłaszały się kraje, z których firmy gotowe były wnieść swój potencjał. Jak mówił w tamtym czasie, polskie przedsiębiorstwa „analizowały swoje możliwości”. — Jeśli będzie gotowa oferta przemysłowa ze strony polskich firm, to przystąpimy do tej koalicji — dodawał.

Ukraina. Szczyt Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej

Donald Tusk pojawił się w Ukrainie z okazji szczytu karpackiej ósemki. Oprócz niego w Kijowie są także m.in. prezydent Serbii Aleksandar Vuczić, premier Słowacji Robert Fico oraz prezydent Rumunii Nicusor Dan.

– Przyjechałem głównie po to, żeby pokazać, że Ukraina nie jest sama. Ciężkie i trudne miesiące czekają Ukrainę i nas wszystkich, więc warto pokazać w takiej chwili solidarność. Bardzo zależało mi na tym, żeby nasi ukraińscy przyjaciele widzieli, że Polska jest z nimi – podkreślał polski polityk.

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