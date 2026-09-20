Oburzające słowa wicepremiera o kobietach. „Lepiej poślubić mniej atrakcyjną”

Antonio Tajani – minister spraw zagranicznych Włoch – spotkał się z przedstawicielami elektoratu konserwatywno-liberalnej partii Forza Italia, której jest twarzą. W pewnym momencie wziął na tapet nieco luźniejszy temat społeczny.

Zaczął bowiem mówić o kobietach – zasugerował mężczyznom, którzy go słuchali, by nie żenili się z ładnymi (a raczej odpowiadającymi obecnym kanonom piękna), młodymi kobietami.

„Mniej atrakcyjne kobiety są bardziej godne zaufania”

– Miło jest poślubić atrakcyjną dziewczynę, ale jaki ona ma charakter? Czy miała wielu narzeczonych, rzuciła jakiegoś, przyprawiła komuś rogi? – padły z jego ust oburzające słowa (cytat za Polską Agencją Prasową).

Wicepremier Włoch wskazał, że o wiele lepiej związać się z mniej urodziwą kobietą. – Są też mniej atrakcyjne dziewczyny – ale za to bardziej godne zaufania, poważniejsze. Takie będą dobrymi matkami, zachowają wierność w małżeństwie. A zatem ja mojemu synowi mówię: „Wybierz tę drugą” – powiedział.

Na tych uproszczeniach nie poprzestał. – Ta, która wydaje ci się atrakcyjna, potem cię zdradzi – a to niedobrze. Ta, która jest miła, ale mniej rzuca się w oczy, jest bardziej stabilna, będzie stanowiła fundament rodziny – wskazał.

Przyznał, że sam również takie „wybiera”. – Miłe, poważne, wiarygodne, zajmujące się rodziną. Zawsze obecne, udzielające odpowiedzi na zadawane pytania, kiedy do nich dzwonisz – zachwalał.

Jak odróżnić jedne od drugich? „Noszą dłuższe spódnice”

Dal nawet wskazówkę, jak rozpoznać taką kobietę. – Poważniejsze dziewczyny noszą dłuższe spódnice od tych pierwszych [czyli „ładniejszych” – przyp. red.].

Oburzająca wypowiedź wiceszefa włoskiego rządu spotkała się z reakcją ze strony m.in. centrolewicowych polityczek z partii Italia Viva. Szefa klubu ugrupowania – Raffaella Paita – skrytykowała Tajaniego.

– Według naszego szefa MSZ, jeśli jesteś ładna, jesteś niewierna, a jeśli nie jesteś ładna, jesteś bardziej wiarygodna. W obliczu zaangażowania świata polityki w związku ze zjawiskiem kobietobójstwa te słowa są dramatyczne. (...) [Ta wypowiedź to] powrót do klimatu lat 50. XX w., godna najgorszego patriarchatu – podsumowała gorzko w Senacie.

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