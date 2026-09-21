Merz chce pozostać na stanowisku mimo wyborczej katastrofy. AfD znów wygrywa

AfD w niedzielę 20 września wygrała wybory w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Wstępne wyniki pokazują, że prawicowo-populistyczna partia zdobyła aż 38 proc. głosów, wyprzedzając nieznacznie drugie SPD (36,5 proc.). W Berlinie z kolei triumfowała lewica.

Niemcy. Wybory w dwóch landach i poważki CDU Merza

Katastrofalny wynik odnotowała za to CDU. Patria kanclerza Friedricha Merza w Meklemburgii-Pomorzu Przednim zgromadziła zaledwie około 5 proc. głosów, a więc balansuje na progu wyborczym. Mimo to jej lider nie myśli o ustąpieniu. Z jego pierwszej wypowiedzi po wyborczej porażce wynika, że zamierza zostać i walczyć o głosy.

Merz w swoim przemówieniu zapowiedział trudne reformy. — Wyniku w Meklemburgii-Pomorzu Przednim nie możemy upiększać. To jest katastrofa — stwierdził kanclerz. Odniósł się też do wyników w stolicy, gdzie wygrała lewicowa partia Die Linke (26 proc.), a CDU miało drugie miejsce (20 proc.).

– Zabrakło wiatru w żagle płynącego z Berlina – oceniał kanclerz. — Doświadczamy państwa, które stało się zbyt skomplikowane — mówił dalej, szukając wytłumaczenia dla dobrych wyników skrajnych ugrupowań. Rozczarowanie wyborców partiami centrowymi tłumaczył gospodarką, która znajdować ma się w „fazie głębokiej transformacji”.

Merz: Reformy muszą nadejść

Wspomniał też o brutalizacji debaty publicznej, jej „bardziej szorstkim i nieprzejednanym” tonie. — Zaufanie do instytucji naszego kraju spada i jest aktywnie podważane przez radykalne partie z lewej i prawej strony — mówił. Odpowiedzią mają być zdecydowane kroki rządu. Te jednak będą wiązać się z trudnościami dla obywateli.

— Reformy muszą nadejść. Potrzebujemy zmian, a zmiany kosztują wiele sił. Nie wszystko spotka się z szybkim aplauzem — zapowiadał polityk. Wspomniał o „niepewnościach” i „obciążeniach”, a także odsuniętych w czasie pozytywnych skutkach. Jednocześnie jednak podkreślał, że nie można już odkładać trudnych decyzji na później.

Kanclerz zadeklarował gotowość do wzięcia na siebie kosztów politycznych. — Biorę na siebie tę odpowiedzialność, ponieważ chcę popchnąć nasz kraj do przodu — mówił. Komentatorzy zauważyli, że wyjątkowo po ogłoszeniu wstępnych wyników Merz wyszedł na scenę sam, a nie w otoczeniu ludzi ze swojej partii. Przypominano o jego rekordowo słabych notowaniach i sypiącej się z każdej strony krytyce, także z wnętrza własnego obozu.

Przypomnijmy, że całkiem niedawno Alternatywa dla Niemiec odniosła historyczne zwycięstwo w wyborach do parlamentu Saksonii-Anhalt. CDU zajęła tam drugie miejsce z dużo słabszym wynikiem.

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