Niemiecka gazeta o „brązowej fali” przeciwko uchodźcom. „Polscy neonaziści polują na Ukraińców”

„We Wrocławiu nastroje wobec Ukraińców ulegają pogorszeniu: neonaziści, chuligani i skrajna prawica mówią o ‘brązowej fali’, a podżeganie w sieciach społecznościowych coraz częściej przeradza się w brutalne ataki na uchodźców” – donosi „Bild”. Jako przykład podano pobicie ukraińskiej pary w tym mieście z powodu ich akcentu. Niemiecka gazeta podkreśliła, że „w pierwszej połowie 2026 r. policja otrzymała już 180 zgłoszeń dotyczących przestępstw wobec Ukraińców”.

To wzrost o ponad 30 proc. r/r. „Die Tageszeitung” również donosi o coraz większej licznie ataków w Polsce na uchodźców z Ukrainy i nacjonalistycznych nastrojach. W tekście przywołano historię Lesji K., która szukała pomocy dla syna prześladowanego w szkole. Kobieta żaliła się, że „nauczycielka nic z tym nie robi”. „Atmosfera wobec nas całkowicie się pogorszyła. Nie mamy już odwagi mówić po ukraińsku w miejscach publicznych, żeby nie zostać zaczepionymi” – ubolewała kobieta.

Niemieckie media o coraz większej liczbie ataków w Polsce na Ukraińców. Winna skrajna prawica?

„TAZ” przywołał również dane państwowego Bank Rozwoju BGK, według którego osoby z Ukrainy mieszkające w Polsce wpłacają do krajowego funduszu zdrowia ponad pięć razy więcej, niż z niego otrzymują.Przewodniczący Stowarzyszenia Ukraińców w Polsce Mirosław Skórka stwierdził, że rosnąca agresja „zależy wyłącznie od polskich polityków”. Obawia się też fali antyukraińskich nastrojów w związku z wyborami parlamentarnymi w 2027 r.

Niemiecki dziennik wspomina także o prawicowych partiach, które „prześcigają się w antyukraińskich hasłach”. Jako najbardziej ekstremalny przykład została wskazana Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna i jej lider, który uszkodził pomnik UPA. „Die Tageszeitung” cytuje Leszka Balcerowicza, który zwrócił uwagę, że „gdyby nie było ukraińskich uchodźców, polski Produkt Krajowy Brutto byłby o siedem proc. niższy”.

Niemiecki dziennik o Ukraińcach. „Chcę zobaczyć, co zrobią Polacy, gdy nas wszystkich już nie będzie”

„TAZ” wymienia, że 78 proc. dorosłych Ukraińców w Polsce pracuje, co stanowi pięć proc. wszystkich zatrudnionych. W 2025 r. założyli 12 proc. wszystkich nowych przedsiębiorstw, a od 2022 r. łącznie 123 300 firm. Prawniczka z Charkowa mieszkająca w Warszawie zwróciła uwagę, że jej dzieci po ukraińsku mówią tylko w domu, bo na ulicy jest „zbyt niebezpiecznie”. Kobieta wskazała, że Ukraińcy są niemile widziani. – Chcę zobaczyć, co zrobią Polacy, gdy nas wszystkich już nie będzie – zakończyła.

Czytaj też:

Ukraińskie MSZ reaguje na działania Brauna. „Wojna z grobami” Czytaj też:

Bosak chce ograniczeń dla Ukraińców. „Polaków nie będzie stać”