Niemiecka prawicowo-populistyczna partia Alternatywa dla Niemiec w poniedziałek 21 września domagała się prowadzenia „innego rodzaju polityki, w tym podejścia do pokoju i dyplomacji”. Współprzewodniczący AfD podczas briefingu prasowego w Berlinie przekonywał, że jego rodacy chcą aby kanclerz „Friedrich Merz w końcu udał się do Moskwy i przeprowadził tam rozmowy, tak aby w końcu można było przerwać spiralę eskalacji i wyścig zbrojeń”.

Sankcje wobec Rosji zaszkodziły gospodarce Niemiec?

– Chcemy dobrej współpracy ze wszystkimi głównymi mocarstwami, zarówno z Ameryką, jak i z Chinami – przekonywał Tino Chrupalla. Dodał, że „polityka sankcji wobec Rosji zaszkodziła przede wszystkim niemieckiej gospodarce”. Wtórowała mu Alice Weidel, zdaniem której dla Niemiec „ważne jest otwarcie kanału komunikacji ze stroną rosyjską, wspólnie z Amerykanami”. – Obie strony doszły do wniosku, że AfD jest jedynym pozostałym wiarygodnym partnerem w Niemczech – mówiła.

Dmitrij Pieskow na konferencji prasowej we wtorek został zapytany, czy „nie otrzymał wczoraj wieczorem informacji, że AfD próbuje nawiązać kontakty z Moskwą?”. – Czy Kreml jest tego świadomy i jak pan ocenia taką perspektywę? – dopytywał dziennikarz.

AfD chce od Friedricha Merza rozmów w Moskwie ws. wojny w Ukrainie. Dmitrij Pieskow zareagował

– Nie, nie dysponuję taką informacją, ale przynajmniej fakt, że niemiecka siła polityczna, której popularność obecnie wykazuje stałą tendencję wzrostową i która mówi o celowości nawiązania stosunków z naszym krajem, nie może nam nie imponować – powiedział rzecznik Władimira Putina.

– No i oczywiście takie oświadczenia wydają nam się znacznie bardziej korzystne niż wypowiedzi samego Merza, który w gruncie rzeczy wyróżnił się jedynie konfrontacyjnymi oświadczeniami pod adresem Federacji Rosyjskiej – podsumował Pieskow.

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