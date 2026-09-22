Trump spotkał się z Zełenskim. Kiedy koniec wojny w Ukrainie? Padł możliwy termin

Donald Trump podczas spotkania bilateralnego z Wołodymyrem Zełenskim na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku zaznaczył, że ma „bardzo dobre relacje” ze swoim odpowiednikiem. Prezydent USA podkreślił, że „starają się znaleźć rozwiązanie” dotyczące wojny w Ukrainie i wyraził nadzieję, że „to się uda”. Trump przyznał, że jest „wiele tematów do omówienia”. Ukraiński przywódca podziękował amerykańskiemu Kongresowi, za przyjęcie ustawy o sankcjach wobec Rosji.

– Mam nadzieję, że zakończymy tę wojnę, a prezydent Trump pomoże nam to zrobić. Uważam, że musimy to zrobić jak najszybciej, jeszcze przed zimą – powiedział Zełenski. Przywódca Stanów Zjednoczonych w nawiązaniu do swoich słów z 2025 r. nie chciał zdradzać, czy Ukraina będzie mogła odzyskać całe swoje terytorium, czy będzie musiała zgodzić się na ustępstwa terytorialne. Trump ujawnił, że jednym z tematów będzie kwestia ataku na rosyjskie rafinerie.

Donald Trump rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim. Co ze spotkaniem z Władimirem Putinem?

Amerykański prezydent ocenił, że „to poważny cios dla Rosjan”, ale ma również wpływ na ceny oleju napędowego. Trump uspokajał Europę w kontekście potencjalnego konfliktu z Rosją. – Myślę, że wszystko będzie w porządku – stwierdził przywódca USA. Trump komentował też słowa Zełenskiego o gotowości do spotkania z nim i Władimirem Putinem na szczycie G20 w Miami. Prezydent Stanów Zjednoczonych rzucił, że „nie wie”, czy rosyjski przywódca przyjąłby potencjalne zaproszenie.

Trump zwrócił jednak uwagę, że spotkał się z Putinem na Alasce, stąd raczej „zgodziłby się na kolejne spotkanie”. Amerykański prezydent ocenił, że zarówno Zełenski jak i przywódca Rosji „chcą, żeby wojna się skończyła”. – Najwyższy czas. Ginie wielu ludzi, a oni tego nie chcą – zauważył Trump. Prezydent USA na koniec został zapytany o obietnicę dotyczącą możliwości produkcji rakiet Patriot w Ukrainie. Trump podsumował, że to także będzie jednym z tematów rozmowy.

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