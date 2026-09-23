Nawrocki dostał od Erdogana rewolwer. Prezydent Polski zrewanżował się w szczególny sposób

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zgodził się na wizytę w Polsce. Informację o zaakceptowaniu zaproszenia przekazał rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz.

Erdogan przyjął zaproszenie. Prezydent Turcji przyleci do Polski

– Pan prezydent zaprosił prezydenta Erdogana do złożenia wizyty w Polsce. Prezydent Erdogan przyjął to zaproszenie – oznajmiał Leśkiewicz w programie „Tłit” Wirtualnej Polski. Do krótkiego spotkania prezydentów doszło we wtorek 22 września w Nowym Jorku na 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Leśkiewicz zaznaczył, że nie ma jeszcze konkretnego terminu wizyty tureckiego przywódcy w Polsce. Jak mówił, Turcja to ważny dla Polski partner w relacjach zarówno gospodarczych, jak i militarnych.

Nawrocki wręczył Erdoganowi wyjątkowy prezent

Przy okazji spotkania Nawrockiego i Erdogana w Nowym Jorku doszło do rewanżu. Polski prezydent w lipcu razem z innymi przywódcami państw NATO otrzymał na szczycie w Turcji grawerowany rewolwer i pudełko z ostrą amunicją. Teraz odwdzięczył się, wręczając politykowi inny rodzaj broni.

– Na pewno to dość nietypowa (sytuacja – red.), ale traktujemy to jako wyraz szacunku gospodarza do gości – oceniał wówczas gest Erdogana szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Ten sam urzędnik komentował teraz gest polskiego polityka.

„W Ankarze był rewolwer. W Nowym Jorku – polska szabla. Podczas szczytu NATO prezydent Republiki Turcji Recep Tayyip Erdoğan przekazał prezydentowi Karolowi Nawrockiemu spersonalizowany rewolwer” – informował we wtorek na X Przydacz.

„Dziś, przy okazji 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Prezydent RP odwzajemnił ten gest, wręczając tureckiemu przywódcy polską szablę. Dwa charakterystyczne dary i dwa symbole wojskowych tradycji państw, które łączą dziś ważne interesy w obszarze bezpieczeństwa” – dodawał.

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