Ważne spotkanie przywódcy Chin i prezydenta USA. „Podjęte decyzje mogą wpływać na pokój”

W trakcie swojego wystąpienia Donald Trump zwrócił uwagę, że Xi Jinping to pierwszy przewodniczący ChRL, który za swoich rządów dwukrotnie odwiedził USA. Co ważne – ma ona miejsce w czasie, gdy federacja świętuje 250. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości.

To, w jaki sposób amerykańska delegacja przywitana została w Pekinie przez Chińczyków, zostało dobrze zapamiętane przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zorganizowano wówczas wystawne ceremonie. Polityk postanowił odwdzięczyć się i „równie pięknie” powitać przywódcę Chin w Waszyngtonie. Towarzyszyła temu efektowna oprawa.

Spotkanie przywódców USA i Chin. O czym będą rozmawiać?

Trump podczas swojego wystąpienia zapewnił, że relacje chińsko-amerykańskie zacieśniają się. – Poczyniliśmy ogromne postępy – m.in. stworzyliśmy radę handlu. To zupełnie nowy mechanizm. Nasze zespoły pracują, żeby zachęcać do zbilansowanych relacji handlowych – wskazał.

Prezydent USA ujawnił, że podczas spotkania razem z Xi „omawiał będzie najważniejsze kwestie dot. bezpieczeństwa, technologii oraz superinteligencji”. – Decyzje, które będziemy podejmować dzisiaj, mogą wpływać na pokój i dobrobyt przez dziesięciolecia – oznajmił.

Przywódca Chin podziękował zaś Amerykanom za sposób, w jaki go powitali. – Pragnę rozpocząć od pozdrowienia narodu amerykańskiego i złożenia gorących życzeń z okazji 250 lat niepodległości USA – powiedział.

„Interesy Chin i USA są związane”

Xi podkreślił, że przyleciał na spotkanie do Waszyngtonu, by „rozwijać przyjaźń” z USA. Liczy także na „pogłębienie współpracy i dobrobytu obu narodów”. – W obliczu zmian i wyzwań, Chiny i USA pokazują historyczną odpowiedzialność dbania o postęp i rozwój ludzkości – stwierdził.

Przewodniczący ChRL zaznaczył, że oba państwa powinny „współpracować w duchu szczerości”. – Powinniśmy wzmacniać komunikację. (...) Interesy Chin i USA są związane i jest wiele miejsca na rozmowę. Choć ta być może nie rozwiąże wszystkich problemów świata, to jednak bez tej współpracy nie da się rozwiązać wielu już istniejących – wskazał.

Czytaj też:

Trump dopiął swego? USA zwiększają obecność na Grenlandii Czytaj też:

Odwołano mu wizytę w USA. Kosiniak-Kamysz komentuje zamieszanie