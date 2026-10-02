Tajemnicze włamania do domów polityków. Władze mają swoją teorię

W Finlandii doszło w ostatnich dniach do licznych włamań. Ofiarami padali politycy, a przewodniczący parlamentu Jussi Halla-aho potwierdzał, że liczba przypadków jest „znacząca”. Media donosiły nieoficjalnie o dwóch tuzinach takich zdarzeń. Zaznaczmy, że Eduskunta (fiński parlament) liczy 200 deputowanych.

Finlandia. Seria tajemniczych włamań do domów parlamentarzystów

Co istotne, bardzo specyficzny był sposób działania sprawców. W każdym przypadku włamywacze zadowalali się przełamaniem zabezpieczeń i wtargnięciem do mieszkania. Niczego nie kradli, zostawiając jednocześnie dyskretne ślady swojej obecności. Politycy zastawali uchylone drzwi wejściowe czy inne znaki od przestępców.

Jussi Halla-aho w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że może to wskazywać na zaangażowanie „podmiotu państwowego”. W podobnym tonie sprawę komentował prezydent kraju Alexander Stubb. Stwierdził, że ataki na członków parlamentu to „atak na demokrację”.

– Tak działa sowiecki wywiad, pokazując, że osoby, wobec których podjęte zostały działania mają mieć świadomość, że są inwigilowane – zgadzał się Ben Zyskowicz z rządzącej partii Koalicja Narodowa.

Fiński dziennik „llta-Sanomat” zwrócił uwagę, że o włamaniach przez pewien czas nie informowano. Jednocześnie seria przestępstw zbiega się w czasie z ostrzeżeniami krajowych władz przed możliwymi aktami sabotażu i hybrydowymi atakami ze strony Rosji.

Premier Finlandii deklaruje wsparcie dla Ukrainy

Celem rosyjskiej agresji ma być oczywiście podważenie politycznego i materialnego wsparcia dla broniącej się przed inwazją Ukrainy.

Wywołanie strachu może też mieć na celu przetestowanie reakcji NATO oraz wpłynięcie na wybory parlamentarne, które odbędą się w Finlandii wiosną 2027 roku.

Do sprawy odniósł się także premier Finlandii Petteri Orpo. Pytany o to, czy za włamaniami stoi obce państwo, nie wykluczył tej ewentualności. – To bardzo możliwe, zwłaszcza w tych dniach i czasach – przyznał.

– Jeśli ktokolwiek próbuje zdestabilizować Finlandię i nasze poczucie bezpieczeństwa czy też na przykład nasze wsparcie wobec Ukrainy, odniesie odwrotny skutek od zamierzonego. I jeszcze bardziej wzmocni naszą jedność – deklarował.

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