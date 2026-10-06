TVN zmienił właściciela. Ogłoszono powstanie „globalnego lidera w branży rozrywki”

Paramount wchłonął swojego dotychczasowego konkurenta – spółkę Warner Bros. Discovery (a więc i m.im. polską Grupę TVN). To oznacza jedno – powstał medialny kolos, z którym rywalizować może dziś właściwie tylko Disney – właściciel marek tj.: Marvel, Star Wars, Pixar czy National Geographic i platforma streamingowa Netflix (która sama chciała przejąć WBD, lecz PS przebił ofertę).

Kilka dni temu przedstawiciele Paramount zapowiadali, że gdy transakcja zostanie sfinalizowana, spółka przemianowana zostanie na Skydance – i tak właśnie się stało.

Grupa TVN zmieniła właściciela. Paramount Skydance połączył się z Warner Bros. Discovery. „Historyczny dzień”

We wtorek (6 października) pojawił się komunikat prasowy korporacji, której szefem jest David Ellison.

„Paramount finalizuje przejęcie Warner Bros. Discovery, tworząc nowego globalnego lidera w branży rozrywki – Skydance” – ogłoszono. „Skydance łączy dwa duże studia filmowe, dwa globalne serwisy streamingowe, wiodące aktywa telewizyjne, w tym CBS [Columbia Broadcasting System], HBO [od „Home Box Office” – red.] oraz sieci kablowe Paramount i WBD, dwie z najbardziej rozpoznawalnych sieci informacyjnych w branży, CBS News i CNN [Cable News Network], a także wiodące portfolio treści, które obejmuje transmisje sportowe na żywo, bogatą bibliotekę programową i bogatą kolekcję kultowych marek i franczyz” – wskazało biuro prasowe.

Skydance zapowiedział, że razem z Warner Bros. produkować będą „30 wysokiej jakości filmów kinowych rocznie oraz ponad 180 programów telewizyjnych i seriali”.



– Dzisiaj jest historyczny dzień – nie tylko dla Skydance, ale dla całej naszej branży. Od samego początku naszą ambicją było połączenie tych dwóch uznanych studiów i stworzenie silniejszego konkurenta, dysponującego talentem, zasobami i zasięgiem, by opowiadać wspaniałe historie w każdym gatunku, na każdej platformie – dla odbiorców na całym świecie. Teraz ta ambicja stała się rzeczywistością. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy to umożliwili – pracownikom, talentom kreatywnym i zespołom produkcyjnym obu firm, którzy niestrudzenie pracowali, abyśmy osiągnęli obecny poziom i codziennie inspirowali odbiorców na całym świecie, a także doradcom i partnerom, którzy doprowadzili tę transakcję do jej sfinalizowania.



Skydance Media. Po „Paramount” w nazwie nie ma już śladu

– Teraz skupiamy się na przyszłości: budowaniu firmy, która wspiera twórców, bawi publiczność i nagradza akcjonariuszy. Nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani rozpoczęciem pracy – powiedział prezes i dyrektor generalny, syn syn Larry'ego Ellisona (współzałożyciela giganta technologicznego Oracle – uznawanego za szóstego najbogatszego człowieka świata z majątkiem szacowanym na ok. 200 mld USD

Skydance może od teraz chwalić się w portfolio także polską grupą medialną, która jest właścicielem m.in. prywatnej telewizyjnej stacji informacyjnej – TVN24.

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