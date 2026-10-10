„Płacę 1700 dolarów miesięcznie i nadal mogę zbankrutować przez chorobę” Jak umiera amerykański sen

Krystyna Romanowska: Przez niemal 250 lat Ameryka była krajem, do którego się jechało. Tymczasem w 2025 roku migracja netto gwałtownie spadła, a w jednej z kategorii migrantów saldo stało się wręcz ujemne. Co się stało z krajem, w którym kiedyś każdy chciał mieszkać?

Alek Korab: To dla Ameryki ogromna zmiana, bo ten kraj przez całą swoją historię był napędzany imigracją. Ludźmi, którzy przyjeżdżali i byli gotowi ciężko pracować, często wykonując prace, których inni nie chcieli wykonywać: na farmach, w zakładach przetwórstwa mięsa, w budownictwie, usługach. Część z nich była w Stanach nielegalnie, ale amerykańska gospodarka z ich pracy korzystała. Nagle ktoś wkłada kij w szprychy tej maszyny. To zresztą zaczyna być problemem dla wielkiego biznesu, bo w niektórych branżach po prostu brakuje rąk do pracy. Ale wydarzyło się też coś ciekawego na poziomie zwykłych ludzi. Wielu Amerykanów głosujących na Donalda Trumpa słyszało, że deportowani będą przestępcy, członkowie gangów, ludzie niebezpieczni. A potem się okazuje, że problem nie dotyczy jakiegoś abstrakcyjnego „nielegalnego imigranta”, tylko José z naprzeciwka, który codziennie robi ci kanapkę, człowieka, który kosi twój trawnik, albo opiekunki twojego dziecka, która nagle boi się przyjść do pracy. Myślę jednak, że warto spojrzeć na to jeszcze szerzej: co się stało z obietnicą, którą Ameryka przez dziesięciolecia składała ludziom?

Czyli z amerykańskim snem. Im dłużej czytałam twoją książkę, tym bardziej miałam wrażenie, że ten sen nie tyle się skończył, ile zmienił definicję. Kiedyś oznaczał: będę żył lepiej niż moi rodzice: dwa samochody i domek na przedmieściach. Dziś dla wielu młodych Amerykanów oznacza: nie zbankrutuję, nie zadłużę się do końca życia, utrzymam głowę nad powierzchnią. Tylko czy aż tyle?

Wśród Amerykanów urodzonych w 1940 roku ponad 90 procent w wieku trzydziestu lat miało wyższe dochody niż ich rodzice w tym samym wieku. Dla pokolenia urodzonego w latach 80. było to już mniej więcej 50 procent. To jest gigantyczna zmiana, także psychologiczna. Przez dziesięciolecia Amerykanom mówiono, że jeśli będą ciężko pracować, osiągną sukces. A jeśli go nie osiągną, widocznie coś zrobili źle, np. nie byli wystarczająco pracowici. Dla tych słynnych boomerów kupienie domu przed trzydziestką nie było czymś niezwykłym. Pracując można było osiągnąć pewien poziom bezpieczeństwa. Dzisiaj czterdziestoletni człowiek może pracować, mieć dobre wykształcenie i nadal nie być w stanie kupić domu. Rozmawiałem z młodymi ludźmi, którzy wydali ogromne pieniądze na studia, czasem setki tysięcy dolarów. Powiedziano im: zdobądź wykształcenie, zainwestuj w siebie, a będzie ci dobrze. Kończą studia i pracują jako kelnerzy, bariści albo w ogóle nie mogą znaleźć pracy w zawodzie, a teraz jeszcze słyszą, że część tej pracy może wykonać sztuczna inteligencja. Ich amerykański sen coraz częściej sprowadza się więc do jednego: żeby nie mieć długu medycznego, nie zbankrutować, zapłacić czynsz i przeżyć miesiąc bez finansowej katastrofy.

W Polsce też mamy pokolenie, któremu coraz trudniej dogonić poziom życia rodziców. Tylko że tutaj młody człowiek myśli: rodzice mają mieszkanie, dwa samochody, jeżdżą dwa razy w roku na wakacje, a mnie będzie trudno utrzymać ten poziom. U ciebie stawka wydaje się bardziej brutalna. Nie chodzi o utrzymanie statusu, tylko o to, żeby nie utonąć.