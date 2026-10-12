Zełenski reaguje na ruch Trumpa. „Putin całkowicie to ignoruje”

– Wszyscy byliśmy zaskoczeni po nagłym, ale bardzo potrzebnym poście prezydenta Trumpa o zawieszeniu broni w sektorze energii pomiędzy Rosją i Ukrainą. To oczywiste, że Putin nie czyta Truth Social, a jego drony są silniejsze niż te posty. To wpływa na życie milionów osób. Rosja próbuje skorzystać z kolejnej zimy, żeby uderzyć w nasz elektrownie – powiedział Wołodymyr Zełenski, który połączył się zdalnie z uczestnikami odbywającego się w Warszawie Warsaw Security Forum.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że jego kraj wspiera zawieszenie broni w sektorze energii. – Pokazaliśmy to, bo wczoraj w Rosji nie płonęły rafinerie, ale w zamian za to shahedy uderzały w nasze fabryki, stacje benzynowe. Rosja całkowicie olewa warunki zawieszenia broni Donalda Trumpa. Coraz więcej dronów wlatuje do Kijowa i innych miast. Wiele z nich udało się zestrzelić – komentował ukraiński przywódca.

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