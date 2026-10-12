Dżuma, czy coś zupełnie innego? WHO pozyskała nowe informacje z Rosji

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uzyskała od Rosjan nowe informacje na temat wydarzeń w Irkucku. Okazuje się, że tamtejsze władze, po zbadaniu zmarłej kobiety, wykluczyły możliwość pojawienia się ogniska dżumy. Twierdzą, że nie odnotowano żadnych potwierdzonych zakażeń tą groźną chorobą.

Dżuma w Irkucku? Rosja zaprzecza, WHO przekazuje informację

Wiadomość ta nie zamyka oczywiście tematu. WHO podkreśla, że wciąż nie wiadomo, na co zachorowała kobieta z Irkucka. Wiadomość o wykluczeniu dżumy jest więc w pewnym sensie uspokajająca, ale też nie pozwala służbom medycznym na całkowity spokój. Strona rosyjska twierdzi co prawda, że u osób kontaktujących się ze zmarłą nie znaleziono groźnych patogenów. Przekonywała też, że w jej miejscu pracy nie doszło do naruszenia procedur bezpieczeństwa biologicznego.

WHO zgodziła się z poglądem, że dostępne na ten moment informacje nie wskazują na szerzenie się patogenu. Zamierza jednak dalej monitorować sytuację. Niepokój miejscowych i światowych organizacji zdrowia wzbudziła tajemnicza śmierć 28-letniej Darii Szypiłowej w obwodzie irkuckim. 29 września kobieta trafiła do szpitala z objawami ciężkiego zapalenia płuc i zmarłą 2 października. Pierwsze doniesienia medialne mówiły o możliwości zakażenia dżumą płucną podczas pracy w Irkuckim Instytucie Przeciwdżumowym Syberii i Dalekiego Wschodu.

Sytuacja wymagała poważnych decyzji – kwarantanną i obserwacją objęto około 200 osób. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus podkreślał przy tym, że ocena ryzyka jest utrudniona, gdyż strona rosyjska nie przekazała kompletnych informacji na temat zdarzenia. Przypomnijmy, że brana pod uwagę dżuma płucna to najgroźniejsza postać tej choroby – jedyna, która może przenosić się między ludźmi drogą kropelkową.

Czytaj też:

Zełenski nie wytrzymał po słowach Trumpa. „Putin nie czyta Truth Social” Czytaj też:

Trump zawarł umowę z Putinem. Senatorowie mówią o złamaniu prawa