Zastanawiające słowa szefa MSZ Ukrainy. „Alert przyszedł z opóźnieniem”

– Nadal współpracujemy ze Stanami Zjednoczonymi, ale przyznam, że wczoraj alert pojawił się z opóźnieniem. Współpraca wywiadowcza ze Stanów Zjednoczonych trwa, brak wczesnego ostrzeżenia przed niedawnym rosyjskim uderzeniem rakietą balistyczną na Kijów wynikał z wykorzystania przez Rosję „specjalnego typu broni”– powiedział Andij Sybiha, szef MSZ Ukrainy podczas drugiego dnia Warsaw Security Forum.

– Oczekujemy eskalacji konfliktu na morzu, na lądzie, Priorytetem jest dla nas wzmocnienie obrony powietrznej. Kolejne zagrożenie to fakt, że Rosjanie mają przewagę strategiczną w nowym rodzaju dronów. Nam też idzie dobrze i mam nadzieję, że będziemy działać na rzecz produkcji systemów, które będą wzmacniać ich niszczenie. Przed nami trudna zima, nowe pakiety wsparcia są potrzebne. Pracujemy z naszmi partnerami, bo musimy mieć stabilność finansów makro na kolejne lata. Odnośnie naszej współpracy z UE mam nadzieję, że otworzymy kolejne dwa klastry – mówił polityk.

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