USA nie ostrzegły Ukraińców przed atakiem? Rosjanie zrzucili na Kijów rakiety balistyczne

Wojna w Ukrainie trwa od blisko pięciu lat – i nie zanosi się na rychły rozejm. Z 12 na 13 października Rosjanie zrzucili na Kijów pociski balistyczne, powodując ogromne zniszczenia.

„Od wczorajszego wieczora do chwili obecnej zaatakowali Ukrainę ponad setką różnych rodzajów broni – dronami odrzutowymi, amunicją krążącą oraz rakietami balistycznymi. Znaczna część tych środków ataku została zestrzelona. Ale niestety, nie wszystkie” – przekazał we wpisie na platformie Telegram prezydent broniącego się państwa. Oprócz Kijowa broń wycelowana została w Charków, Lwów czy miejscowość Równe. W bloku, w który trafiły pociski, rannych zostało 41 cywilów – trzy osoby zaś zginęły.

Władimir Putin wydał rozkaz żołnierzom, by przeprowadzili zmasowany atak. Wiedział o nim tylko on sam, bo amerykański wywiad miał nie przekazać Ukraińcom informacji o planach Moskwy.

„Szczególnie podły” atak na stolicę Ukrainy. USA nie ostrzegły ws. planu Rosjan?

– Niestety nie otrzymaliśmy od naszych partnerów żadnego ostrzeżenia wstępnego o tym uderzeniu [chodzi o rakiety, które spadły prosto na Kijów – przyp. red.]. Ostrzeżenie [od sojuszników z USA – red.] na temat rosyjskich wystrzeleń rakiet balistycznych pomaga ratować życie i jest to jedno z najważniejszych zagadnień. Właśnie to pomaga zapobiegać śmierci ludzi – gdy mamy ostrzeżenie wstępne o rakietach balistycznych – wyjaśnił Zełenski.

Jeśli to prawda, może to oznaczać, że prezydent Donald Trump niestety dotrzymał słowa. Przywódca USA miał – jak informował dziennik „Financial Times” – grozić Ukraińcom, że jeśli nie przestaną atakować rosyjskich rafinerii i infrastruktury energetycznej, to odetnie im dostęp do danych wywiadu wojskowego.

Prezydent Ukrainy wskazał, że ostatni atak „był szczególnie podły”. „Pięć rakiet balistycznych trafiło w infrastrukturę cywilną w Kijowie” – ujawnił.

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