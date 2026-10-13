Wywiad bije na alarm. Służby dotarły do planów Rosji wobec Polski

Rosja opracowuje warianty bezpośredniego konfliktu zbrojnego z Polską i państwami bałtyckimi – poinformowała Służba Wywiadu Zewnętrznego Ukrainy (SZRU). W raporcie opublikowanym we wtorek oceniono, że Moskwa przygotowuje się do długotrwałej konfrontacji z Europą.

Polska w rosyjskich scenariuszach. Wywiad wskazuje horyzont do 2045 roku

Według ukraińskiego wywiadu głównym narzędziem Kremla pozostaje obecnie wojna hybrydowa. Bezpośrednie starcie jest jednak traktowane jako jeden z realnych wariantów do 2045 roku. Analizowane scenariusze obejmują również Europę Północną i uwzględniają nastroje społeczne. Raport opisuje możliwe kierunki działań, a nie przesądza, że do konfliktu dojdzie. Jednym z możliwych działań Rosji ma być wywołanie kontrolowanego kryzysu regionalnego na wschodniej flance NATO. SZRU wskazuje, że taki scenariusz miałby służyć podważeniu wiarygodności zbiorowej obrony.

„Celem nie jest pokonanie NATO w sensie wojskowym, lecz wykazanie jego rzekomej niezdolności do szybkiego reagowania i zbiorowej obrony swoich członków” – zaznaczył ukraiński wywiad.

Rosyjscy agenci rozsiani w całej Europie

Według danych SZRU w Europie przebywa prawie 400 funkcjonariuszy rosyjskich służb specjalnych. Ich zadania mają obejmować dywersję, cyberataki i szpiegostwo.

Wywiad opisuje też „systematyczne sprawdzanie granic tego, co dopuszczalne”. Chodzi o działania poniżej progu militarnej odpowiedzi NATO. W ocenie SZRU takie operacje wpisują się w przygotowania Rosji do długotrwałej konfrontacji.

Rosjanie o negocjacjach i eskalacji. W raporcie padają dwie liczby

SZRU przywołała również dane Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR). Według przedstawionych wyników Rosjanie wskazują Wielką Brytanię, Francję, Niemcy, Polskę, Finlandię i państwa bałtyckie jako główne kraje nieprzyjazne. Za negocjacjami opowiada się 61 proc. ankietowanych. Jednocześnie 59 proc. uważa, że w razie ich niepowodzenia należy zintensyfikować agresywne działania.

Ukraiński wywiad podkreśla, że ochrona wschodniej granicy Europy oraz wsparcie dla Ukrainy są elementami strategii powstrzymywania Rosji. To właśnie długofalowe przygotowania Moskwy stanowią główne ostrzeżenie zawarte w raporcie.

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