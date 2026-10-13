Burza po słowach gwiazdy Konfederacji. Trump podziela jej zdanie

Prezydent USA Donald Trump w ostatnich dniach dał do myślenia europejskim sojusznikom nie tylko swoimi wypowiedziami, ale i działaniami. Domagał się wstrzymania ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie i – mimo sankcji – ogłosił zawarcie umowy z Moskwą na dostawę oleju napędowego.

Trump: Putin chce zawszeć porozumienie. Musimy skłonić Zełenskiego

Amerykański polityk ogłosił też w niedzielę zawieszenie broni pomiędzy Rosją i Ukrainą, choć Wołodymyr Zełenski przyznał, że o niczym takim nie wiedział. Prezydent Ukrainy zaraz jednak dodał, że zaakceptuje rozejm energetyczny, jeśli przeciwnik nie będzie atakował ukraińskich elektrowni.

Dziennikarz PAP spytał Trumpa, jak zamierza skłonić Putina, by przestrzegał ogłoszonego w niedzielę zawieszenia broni. – Myślę, że (…) chce zawrzeć porozumienie i musimy skłonić Zełenskiego, by chciał porozumienie zawrzeć – odpowiadał. – Właściwie myślę, że Putin chce zawrzeć porozumienie bardziej niż Zełenski – dodawał prezydent USA.

Prezydent USA usłyszał też pytanie o to, dlaczego ogłosił zawieszenie broni, mimo że oba zainteresowane kraje o niczym nie wiedziały. – Wiesz dlaczego? Bo ja powiedziałem: „zgadzacie się”. Zgodzili się, bo powiedziałem, że się zgodzili. Ta wojna musi zostać rozwiązana. Ta wojna to katastrofa – podsumował.

Zajączkowska-Hernik: Zełenski przeciąga wojnę

Nietypowo dla polskiej perspektywy wypowiedziała się też Europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik. Za trwający konflikt nie obwiniała Władimira Putina, którego wojska od lat okupują Krym i kilka wschodnich prowincji Ukrainy oraz starają się zająć kolejne terytoria.

– Wojna na Ukrainie niedługo się skończy. Politycy na świecie szukają sposobu, żeby tę wojnę zakończyć. Kadencja Wołodymyra Zełenskiego dawno temu się skończyła i przeciąganie przez niego wojny prowadzi do tego, że on unika odpowiedzialności za korupcję chociażby – mówiła w Radiu Zet.

– Wołodymyr Zełenski niejednokrotnie miał już możliwość zawarcia pokoju i za każdym razem ją odrzucał po to, by uniknąć odpowiedzialności, ponieważ wiązałoby się to z dokonaniem wyborów, w których mógłby przegrać – dodawała.

– Poparcie dla Zełenskiego na Ukrainie wcale nie jest tak duże i ono nie wynika tylko z tego, że przeciąga działania wojenne, ale również z tego, że jego środowisko jest masakrycznie skorumpowane, Ukraińcy sprzeciwiają się łapankom – stwierdzała Zajączkowska-Hernik.

Zełenski pośrednio odpowiedział niedawno na ten argument. Oświadczył publicznie, że potrzebuje jedynie gwarancji dwumiesięcznego zawieszenia broni, by zorganizować skuteczne wybory w Ukrainie.

Czytaj też:

Wywiad bije na alarm. Służby dotarły do planów Rosji wobec Polski Czytaj też:

USA nie ostrzegły Ukraińców przed atakiem? Rosjanie zrzucili na Kijów rakiety balistyczne