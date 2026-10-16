Rzeczniczka Białego Domu odchodzi po kilku dniach. „Zmasakrowana przez media”

Katie Zacharia dobitnie pokazała, dlaczego nie każdy może zostać rzecznikiem prasowym, a już zwłaszcza w Białym Domu. Jej pierwsza konferencja prasowa błyskawicznie stała się hitem mediów społecznościowych i po raz kolejny wywołała falę pytań o profesjonalizm obecnej administracji.

USA. Kate Zacharia rezygnuje po kilku dniach

Zacharia do całkowicie niepoważnej konferencji dołożyła jeszcze kiepski występ w telewizji Fox News i w Białym Domu w końcu stwierdzono, że nie nadaje się do tej roli i tworzy niepotrzebny kryzys wizerunkowy.

Prezydent Donald Trump zapewniał dziennikarzy, że radził jej pozostanie na stanowisku. „Nie musisz tego robić, jeśli nie chcesz” – miał przekonywać młodą współpracownicę. Stwierdził, że chce, by Zacharia miała „dobre życie” i zaatakował dziennikarzy, zarzucając im „zmasakrowanie” nowej rzeczniczki.

Kompromitacja nowej rzeczniczki Białego Domu

Trzeba jednak przyznać, że media nie miały za wiele do dodania po występie samej Zacharii. Rzeczniczka mówiła głosem aktorek z amerykańskich komedii o studentach, pomyliła swojego męża z Trumpem i prawdopodobnie przeczytała na głos wskazówki, odnoszące się wyłącznie do jej intonacji. Nie za dobrze poradziła też sobie z pytaniami dziennikarzy, przerywając konferencję już po trzech pierwszych.

Poważnym zarzutem pod adresem Zacharii był też fakt, że oficjalnie przedstawiono ją jako prawniczkę. Dziennikarze szybko ustalili, że nigdy nie zdała egzaminu adwokackiego. Rzeczniczka potwierdziła ten fakt, a organizacje prawnicze złożyły doniesienie o bezprawnym podawaniu się za adwokata.

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