Putin zaprosił przywódców dwóch mocarstw. Media grzmią o „nowej Jałcie”

Władimir Putin, Xi Jinping i Donald Trump – w takim gronie przywódca Rosji chce rozstrzygnąć kwestię Ukrainy. Jako że nie znalazło się miejsce dla prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, światowe media już teraz okrzyknęły planowane spotkanie mianem „drugiej Jałty”.

Putin chce spotkania z Trumpem i Xi. Tematem Ukraina

Na termin spotkania z prezydentami USA i Chin Władimir Putin wyznaczył listopad. Z artykułu dziennika „Wall Street Journal” dowiedzieliśmy się, że taka propozycja padła 9 października. Przypomnijmy, że właśnie wtedy Trump z Putinem doszli do porozumienia w sprawie zawieszenia amerykańskich sankcji na rosyjski olej napędowy.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził, że rozmowy w sprawie możliwych negocjacji trwają. Jako wstępną datę zaproponowano okolice zbliżającego się szczytu APEC, czyli Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku. Wydarzenie to odbywać się będzie w chińskim Shenzhen w dniach 18-19 listopada.

– Nie ma jeszcze jasnego porozumienia co do samego spotkania ani jego potencjalnego programu, chociaż wszystkie trzy strony przyznają, że istnieje hipotetyczna możliwość jego zorganizowania – donosi „WSJ”. Dziennik zaznaczał, że Trump nie wyraził jeszcze zgody na spotkanie, ale pozostaje otwarty na propozycję. Politykowi zależy na zakończeniu wojny w Ukrainie, a podejrzewa, że taki format rozmów mógłby to ułatwić.

„Nowa Jałta”. Putin chce na nowo podzielić świat?

Amerykańscy dziennikarze nie mają oczywiście wątpliwości, że propozycja spotkania to próba wykorzystania dobrego momentu, kiedy wyraźnie ociepliły się relacje Trumpa z Putinem. Na spotkaniu trójstronnym najbardziej miałyby skorzystać Chiny, które liczą na role mediatora. Strona chińska miała wyrazić wstępną zgodę, jeśli tylko Amerykanie będą zainteresowani.

Były oficer rosyjskich służb w rozmowie z „WSJ” stwierdzał, że Putin do podobnego spotkania dążył już wcześniej. Określił je jako „drugą Jałtę”, w nawiązaniu do konferencji jałtańskiej z 1945 roku, podczas której ZSRR, Wielka Brytania i USA decydowały o kształcie powojennej Europy.

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