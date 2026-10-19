Papież rozmawiał z Zełenskim. Wcześniej zadzwonił do Putina

Według komunikatu Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej papież skontaktował się z Wołodymyrem Zełenskim 19 października. Jak ujawniono, jednym z tematów była krytyczna sytuacja humanitarna w jednym z ukraińskich miast. Papież „przypomniał o poważnej sytuacji w mieście Oleszki w obwodzie chersońskim. Nawiązał też do apelu o zawieszenie broni z powodów humanitarnych, który skierował do prezydenta Federacji Rosyjskiej” – czytamy w publikacji .

Poinformowano także, że „w rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim Leon XIV wyraził nadzieję, że współpraca między obiema stronami umożliwi dostarczenie żywności i pomocy medycznej, a także dobrowolną i bezpieczną ewakuację ludności cywilnej” . „Na zakończenie Ojciec Święty potwierdził zaangażowanie Stolicy Apostolskiej na rzecz wspierania dialogu i pokoju” – dodano .

Papież rozmawiał z Władimirem Putinem. Rosja odpowiedziała na apel

Przypomnijmy, w sobotę papież zainicjował rozmowę z prezydentem Rosji. Zaapelował wówczas do Władimira Putina o „zawieszenie broni, aby umożliwić dostarczenie pomocy żywnościowej i medycznej oraz dobrowolną i bezpieczną ewakuację ludności cywilnej” na terenie miejscowości Oleszki.

Kreml poinformował na Telegramie, że prezydent „poparł pomysł Watykanu, aby ułatwić stworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i rozpoczęcia dostaw niezbędnych zaopatrzenia. Obie strony zgodziły się na współpracę w tym zakresie” . Nie poinformowano jednak, czy dojdzie do zawieszenia broni.

Wojna w Ukrainie. Trudna sytuacja humanitarna w mieście Oleszki

Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha poinformował w sobotę, że Rosja zamienia miasto Oleszki w „pułapkę śmierci”. Zaapelował też do organizacji międzynarodowych o pomoc w ewakuacji jego mieszkańców. W mieście ma być uwięzionych około 1700 osób.

– Sytuacja w Oleszkach jest niezwykle poważna: nie dociera żywność, brakuje prądu, leków i możliwości pochówku zmarłych – mówi nuncjusz apostolski w Ukrainie abp Visvaldas Kulbokas w rozmowie z rzymskim dziennikiem „Il Messaggero” .

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