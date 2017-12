Biskup Markowski: Bez względu na stosunek do chrześcijaństwa, ze świąt można czerpać duchowo

– Można mieć różny stosunek do Chrystusa i jego Ewangelii, można mieć różny stosunek do faktu narodzenia Syna Bożego, ale to są święta, z których naprawdę można czerpać duchowo. Bez względu na swój osobisty stosunek do chrześcijaństwa – zaznaczał na antenie radia RMF FM biskup. Jego zdaniem czas od Bożego Narodzenia do nowego roku, to dobry moment, by spojrzeć na swoje życie, dokonać pewnych ocen i podsumowań. To także świetna okazja, by pogodzić się z bliskimi.

– Na pewno postawa absolutnie konieczna w naszych relacjach to jest postawa przeprosin. Nikt z nas nie jest aniołem – mówił. – To czego doświadczamy, to również niestety źle podjęte decyzje, reakcje niepotrzebne, słowa niepotrzebnie wypowiedziane, których żałujemy. Ile takich sytuacji jest. Wydaje się, że to słowo „przepraszam” musi być słowem, które nam towarzyszy na co dzień. Bo jest za co przepraszać. To nie chodzi tylko o jakieś wielkie konflikty, ale również takie drobne sprawy na co dzień.