Jak wyglądają święta w rodzinie Andrzeja Dudy? Prezydent zdradził, czy pomaga w przygotowaniach

Prezydent w rozmowie z Dorotą Gawryluk wyjaśnił, że jego wkład polega na kupieniu choinki oraz przystrojeniu jej lampkami. – To ja kupuję choinkę, To ja kupuję łańcuchy, bo np. takie girlandy w domu zawsze instalujemy. Ja się zajmuję przygotowaniem technicznym, czyli oświetleniem choinki i girland. Zawsze kupuję moim rodzicom karpie na święta, to są takie stałe elementy. Jemiołę dla żony, dla mojej mamy i dla mamy mojej żony – tłumaczył Andrzej Duda.

Prezydent zdradził, że po prezenty i przedświąteczne zakupy wybiera się zawsze z żoną. Podarunki w domu Dudów są zazwyczaj symboliczne, ale dostaje je każdy uczestnik Wigilii. – Czasem mówimy, co chcemy, czasem wiadomo, że druga osoba coś by chciała i jest okazja, żeby to marzenie zrealizować – wyjaśnił polityk.

Z okazji Bożego Narodzenia Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą złożyli Polakom świąteczne życzenia.

„W ten zimowy wieczór spotykamy się w naszych domach, by cieszyć się nadzieją, jaką daje nowina, że w Betlejem narodziło się Dzieciątko Jezus. W Polsce święta te mają zawsze szczególny charakter. Gromadzą przy świątecznym stole całą rodzinę i wszystkich bliskich. Symbolika wigilijnego wieczoru każe nam myśleć o tym, co nas łączy, odnawia rodzinne więzi, przypomina, jak bardzo jesteśmy sobie bliscy. Pielęgnujmy w sobie ten dar. Bądźmy razem! Niech to poczucie wspólnoty, którego w tych dniach doświadczamy, towarzyszy nam przez cały nadchodzący rok” – życzy Polakom para prezydencka.

Andrzej i Agata Duda podkreślają, że święta to czas, kiedy chcemy okazywać innym wiele serca. „Niech więc życzliwość połączy dziś wszystkich ludzi dobrej woli. Pamiętajmy o tych, którzy szczególnie potrzebują naszej obecności i pomocy” – przypominają.