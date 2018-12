Czego życzy nam na święta Święty Mikołaj? „Chcę, by ludzie zadbali o klimat”

Każdego roku do wioski Świętego Mikołaja przychodzi około pół miliona w listów. Do Rovaniemi, stolicy Laponii i siedziby św. Mikołaja przychodzi prawie 32 tysiące listów dziennie. W tym roku najwięcej listów przyszło z Chin. Drugie miejsce zajęła Polska, a trzecie są Włochy. Według lokalnej izby turystycznej, do Rovaniemi co roku przyjeżdża ponad 350 tysięcy turystów, aby spotkać się ze Świętym Mikołajem.

Przed wyruszeniem w świat, św. Mikołaj podzielił się swoim świątecznym przesłaniem. – Moje życzenia świąteczne są zawsze takie same. Chcę, żeby ludzie byli szczęśliwi. Chciałbym, żeby się lepiej rozumieli. Żeby słuchali siebie nawzajem. Mam nadzieję, że ludzie zadbają w tym roku również o klimat, bo to obecnie poważny problem – życzył wszystkim Święty Mikołaj.