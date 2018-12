Jak sportowcy spędzają święta? Lewandowski, Krychowiak i inni pokazali zdjęcia

Nieodłącznymi elementami zdjęć publikowanych przez sportowców na Instagramie są choinka i prezenty. Sławomir Peszko oraz Mariusz Wlazły pochwalili się paczkami, jakie w tym roku przyniósł im Święty Mikołaj. Z kolei Anna Lewandowska oraz Martyna Dąbrowska pokazały, że lubią aktywnie spędzać czas nawet wówczas, gdy bez wyrzutów sumienia mogłyby wylegiwać się na kanapie.

Wrona zachęca do pomocy

Świąteczne fotografie to także okazja do niesienia pomocy. Andrzej Wrona opublikował zdjęcie, na którym pozuje razem z Zofią Zborowską. „Zachęcamy Was do wpłacenia chociaż 5 złotych na Grupę Interwencyjną VIVA ot tak, świątecznie” – napisał siatkarz. Tym samym zachęca do wsparcia fundacji, która zajmuje się ratowaniem zwierząt.

Na nieco inny sposób świętowania zdecydował się Grzegorz Krychowiak, który razem z Celią Jaunat poleciał na Malediwy. Piłkarz pochwalił się zdjęciem, na którym pozuje wraz z ukochaną w świątecznych czapkach. „Życzę Wam spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych z bliskimi w cieplej rodzinnej atmosferze” – napisał pod zdjęciem piłkarz.

