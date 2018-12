Minister zagrał na gitarze i zaśpiewał kolędę. „Nasz szef w świątecznym wydaniu”

Filmik udostępniony na Twitterze przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju trwa niecałą minutę. Jerzy Kwieciński występuje na nim przy choince, grając na gitarze kolędę „Przybieżeli do Betlejem”. Do nagrania dołączono napisy, zapewne po to, by internauci mogli włączyć się w kolędowanie z ministrem. Czy skorzystali z propozycji i zaśpiewali z politykiem? Tego nie wiemy. Komentarze pod filmikiem zatytułowanym „Nasz szef w świątecznym wydaniu " wskazują jednak, że materiał nie pozostawił internautów obojętnymi.

„Nie za to panu płacimy”

„Jeśli równie dobrze zarządzać będzie Pan Minister resortem, jak wykonuje kolędę, to chyba mogę być spokojny o rozwój mojej Ojczyzny. Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia, dużo zdrowia i miłości, bo ona chlebem naszej duszy. Szczęść Boże, Patrioci!”– brzmi jeden z komentarzy. „Woow jakie talenty Chętnie dograłbym na klawiszach kilka akordów” – napisał ktoś inny.