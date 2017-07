„FT” komentuje szczyt Trójmorza: Polska chce być liderem regionu i stworzyć przeciwwagę dla „starej Europy”

W opublikowanym w środę w „Financial Times” tekście autorstwa Neila Buckleya podkreśla się znaczenie, jaką przyjazd prezydenta Stanów Zjednoczonych ma dla polskich władz. Zdaniem brytyjskiego dziennikarza Warszawa spodziewa się wielu korzyści po wizycie Donalda Trumpa. Przede wszystkim miałaby ona w oczywisty sposób podnieść rangę szczytu państw Trójmorza. Co za tym idzie, mielibyśmy do czynienia ze swoistym uwiarygodnieniem efemerycznej do tej pory idei, traktowanej przez Andrzeja Dudę jako swój flagowy projekt.

Komentator „Financial Times” w forsowanym przez Polaków Trójmorzu dostrzega także dążenie do zbudowania w Warszawie przeciwwagi dla „starej Europy”, istotnego głosu sprzeciwu wobec Unii Europejskiej. To razem miałoby prowadzić jednocześnie do przejęcia przez Polskę roli przywódcy tej części naszego kontynentu. Jak podkreśla Buckley, wizyta Trumpa więcej mówi o relacjach na kontynencie, niż o relacjach Europy z USA. Zwraca uwagę na ukazanie przez Trójmorze nowego kierunku północ-południe z Polską i Chorwacją, jako przeciwwagi dla zachód-wschód z Niemcami i Francją.

Dziennikarz zwraca też uwagę na bezpośrednie porozumienie Stanów Zjednoczonych z Polską odnośnie korytarza gazowego i planowane otwarcie kolejnego terminalu na wyspie Krk w Chorwacji. Pierwsza próbna partia LNG do szczecińskiego portu już wpłynęła. „Financial Times” podkreśla, że jest to ważna alternatywa dla rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2, dostarczającego gaz do Niemiec, okrążając Polskę i Ukrainę.