NA ŻYWO: Wizyta Trumpa i szczyt Trójmorza w Polsce. „Zaniedbaliśmy oś Północ-Południe”

18:00

W czwartek wieczorem prezydent Andrzej Duda razem ze prezydent Chorwacji zaprezentowali deklarację, podpisaną przez wszystkie państwa Trójmorza. Zawiera ona katalog 150 projektów biznesowych i informację o utworzeniu Forum Biznesowego Trójmorza. W dokumencie podkreślono, że „państwa Trójmorza ze swym potencjałem tworzą dynamiczny region, którego rozwój zależy między innymi od koordynacji wysiłków całego regionu”. Zwrócono uwagę na wyzwania wynikające z „różnic w sieciach transportowych, energetycznych i telekomunikacyjnych w regionie”, które „ograniczają dynamiczny wzrost relacji gospodarczych” między krajami Trójmorza. Zaznaczono, że sieci te „powinny być rozwijane”.

Uczestnicy szczytu oświadczyli też, że „uznają wielką wartość pogłębionej współpracy w formacie Trójmorza”, która - ich zdaniem - powinna być skoncentrowana na „wspieraniu inwestycji w dziedzinach takich jak gospodarka, połączenia transportowe, infrastruktura energetyczna, ochrona środowiska, prace badawczo-rozwojowe i komunikacja cyfrowa w regionie Trójmorza”.

Wśród priorytetów inicjatywy wymieniono poprawę połączeń transportowych w regionie i dalszego integrowania ich z Transeuropejską Siecią Transportową, realizację postulatów unijnej polityki energetycznej, promowanie biznesowego charakteru wspólnych projektów gospodarczych oraz osiągnięcie pełnej synergii z politykami UE.

W dokumencie uczestnicy szczytu podkreślili, iż „ulepszona infrastruktura”, a także łączność gospodarcza i społeczna pomiędzy państwami regionu Trójmorza - wzdłuż osi Północ-Południe i Wschód-Zachód - leży nie tylko w interesie wszystkich uczestników inicjatywy, ale także „całej Unii Europejskiej”, ułatwiając „osiąganie, wzmacnianie i cementowanie” jej jedności.

17:30

Prezydenci obu krajów podkreślali udaną współpracę i cieszyli się pierwszymi sukcesami projektu łączącego 12 krajów zrzeszonych w ramach Inicjatywy Trójmorza. – Mamy za sobą bardzo udany szczyt, który otworzy nam drogę do Bukaresztu – mówiła Kolinda Grabar Kitarović. Wspólnie z Andrzejem Dudą podkreślała, że po upadku Muru Berlińskiego państwa europejskie starały się scalić Zachód ze Wschodem Europy, przez co zaniedbano oś Północ-Południe. Inicjatywa Trójmorza ma naprawić ten błąd, a jednocześnie nie jest skierowana przeciwko komukolwiek. Według zapewnień polityków przemawiających w Warszawie, ma scalać Europę, a nie ją dzielić.

17:15

Rozpoczęła się wspólna konferencja Andrzeja Dudy i prezydent Chorwacji Kolindy Grabar Kitarović, podsumowująca pierwszy dzień warszawskiego szczytu Trójmorza. Ogłoszono, że kolejny szczyt grupy odbędzie się w stolicy Rumunii - Bukareszcie.

16:45

Kto wie, czy na przyjazd Donalda Trumpa do Polski najbardziej nie cieszyli się twórcy... memów. W pewnych zakątkach internetu już od dawna toczył się ostry spór o to, który z prezydentów stanowi wdzięczniejszy temat dla cyfrowych dowcipnisiów: Andrzej Duda, czy Donald Trump.

16:30



Po wizycie Donalda Trumpa w Polsce, na polskich portalach społecznościowych aż roi się od przeróżnych komentarzy. Część z nich podkreśla historyczne znaczenie przyjazdu i słów amerykańskiego prezydenta. Inne z kolei studzą emocje i zwracają uwagę na mniej widoczne aspekty czwartkowych wydarzeń.

16:15



Krótko po godzinie 16 prezydent Trump w imieniu własnym i małżonki poprzez Twittera podziękował Polakom za wizytę.

16:12



Wśród wielu komentatorów, którzy uznali przemówienie Donalda Trumpa w Warszawie za historyczny moment, był także wiceprezydent USA Mike Pence.



16:00



Minister Antoni Macierewicz w specjalnym wystąpieniu skomentował także zakup od Amerykanów rakiet typu Patriot. Podkreślał rolę nowych władz USA w prowadzonych negocjacjach. – Te rokowania dotyczące rakiet Patriot nie przyspieszyłyby i nie napotkałyby na tak przyjazną i otwartą postawę rządu Stanów Zjednoczonych, jak to w memorandum jest sformułowane, gdyby nie była to administracja pana prezydenta Donalda Trumpa – powiedział szef MON w dniu wizyty amerykańskiego prezydenta w Warszawie. – Dokument jest jeszcze jednym dowodem na to, jak naprawdę wygląda wspaniała współpraca między USA i Polską – dodawał.



Jak zapewnia Macierewicz, pierwsze baterie rakiet Patriot mają trafić do Polski do 2022 r. Zaznacza, że wraz z nabyciem wyrzutni rakiet Homar, uzupełnia to całościową strukturę polskiego systemu obronnego, „czyli tarczy antyrakietowej dającej nam pełne bezpieczeństwo przed jakimkolwiek przeciwnikiem dysponującym jakąkolwiek bronią mogącą Polsce zagrażać” .



15:45



Po wylocie prezydenta USA z Warszawy Ministerstwo Obrony Narodowej zaprosiło mieszkańców miasta na polsko–amerykański piknik wojskowy. Podczas pikniku Polska Grupa Zbrojeniowa prezentuje nowoczesne uzbrojenie i sprzęt, produkowane przez zakłady przemysłowe należące do PGZ. Uczestnicy imprezy będą mogli zobaczyć m.in. taktyczny bezzałogowy statek powietrzny E-310, pojazdy specjalnego przeznaczenia z legendarnej fabryki Jelcz, system minowania narzutowego Baobab z Huty Stalowa Wola, mobilny radar Bystra ze spółki PIT-Radwar, a także przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun oraz szeroką gamę amunicji ze spółki Mesko.

– Modernizujemy i zwiększamy nasze wojsko; chcemy, by polscy żołnierze dysponowali najnowocześniejszą bronią, w tym systemami antyrakietowymi i rakietowymi chroniącym przed zewnętrzną agresją – mówił jeszcze w środę minister Antoni Macierewicz. – Po wizycie prezydenta USA Donalda Trumpa w Polsce można mieć pewność wzmocnienia mocnego sojuszu polsko-amerykańskiego i trwałej obecności amerykańskiej w Polsce, współpracy gospodarczej, w tym współpracy naszych przemysłów zbrojeniowych – zapewniał.

15:30



Jedno z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych stwierdzeń padło z ust Donalda Trumpa niepostrzeżenie. Prezydent specjalnie nie chciał podkreślać swojej wypowiedzi?

15:15



Polacy bardzo wysoko ocenili część wystąpienia Donalda Trumpa odnoszącą się do historii Polski. W krajowych mediach społecznościowych już toczy się dyskusja na temat tego, czy prezydent USA mówił z pamięci, czy czytał z kartki. Zdjęcia dowodzą, że korzystał z pomocy wyświetlających tekst prompterów. Jak podkreślają jednak obrońcy Trumpa - nawet czytając, musiał znać wygłaszane przez siebie słowa, żeby nie popełnić gafy.

15:00



Przypominamy, że po godzinie 17:00 rozpocznie się podsumowanie pierwszego dnia szczytu Inicjatywy Trójmorza. Z tej okazji Kancelaria Prezydenta przygotowała skrót najważniejszych informacji.

Jak przypomniała Kancelaria Prezydenta RP, Inicjatywa Trójmorza to platforma współpracy prezydentów dwunastu państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Jej celem jest wzmacnianie spójności Unii Europejskiej poprzez zacieśnienie współpracy infrastrukturalnej, energetycznej i gospodarczej państw Europy Środkowej. Członkami Inicjatywy Trójmorza są: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry.

14:45



Słowa Trumpa skomentował już rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Nie zgodził się ze stwierdzeniami prezydenta USA o destabilizujących działaniach Rosji w Europie. Odniósł się także do zakupienia przez Polskę rakiet Patriot. Stwierdził, że temat ten nie będzie poruszany na spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w Niemczech.

14:35



Samolot z prezydentem USA właśnie odleciał z lotniska na Okęciu.