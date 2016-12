Ministerstwo kultury negocjuje cenę obrazu Leonarda da Vinci. „To jest niesprzedawalne”

Według materiału zaprezentowanego w programie „Fakty” TVN, minister kultury Piotr Gliński jest w trakcie negocjacji dotyczących obrazu „Dama z gronostajem” pędzla Leonarda da Vinci. To jedyny obraz wielkiego artysty renesansu przebywający na stałe w Polsce. Dzieło należy do Fundacji Książąt Czartoryskich i według jej statutu może zostać sprzedane tylko w pakiecie z pozostałymi eksponatami, a nawet budynkami, w których są przechowywane. Ministerstwo wolałoby jednak jak najwięcej zaoszczędzić na tej transakcji i kupić obraz bez żadnych dodatków. Eksperci wyceniają wartość "Damy z Łasiczką" na co najmniej miliard złotych.

„Tego nie wolno sprzedawać”

Według słów Rafała Slaskiego, Wiceprezesa zarządu Fundacji Książąt Czartoryskich, rozmowy z ministerstwem trwają już od kilku miesięcy, od lata. – Ja jako członek zarządu bym nie sprzedał w ogóle zbiorów, tylko chcę otworzyć muzeum – zaznacza. – To jest niesprzedawalne. Tego nie wolno sprzedawać – dodaje Slaski.

TVN uzyskał też komentarz resortu kultury w tej sprawie. „Intencją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest wypracowanie rozwiązania, które umożliwi adekwatną do wartości zbiorów opiekę nad nimi oraz pozwoli zachować je w Polsce dla przyszłych pokoleń” – dowiadujemy się z wydanego oświadczenia.