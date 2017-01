„Skakanie po martwych Żydach” doczekało się reakcji. „Yolocaust” bezlitośnie karci bezmyślnych turystów

Yolocaust to zgrabne połączenie młodzieżowego hasła „YOLO” (You Only Live Once - żyjesz tylko raz) i słowa „holokaust”, określającego zagładę Żydów podczas II Wojny Światowej. Domena yolocaust.de na pozór nie zawiera niczego nowego: ot, zwykłe zdjęcia młodych ludzi w kontrowersyjnej scenerii Pomnika Pomordowanych Żydów Europy w Berlinie. Do podobnych sytuacji wszyscy dawno już przywykliśmy. Fotografowanie się na takim tle świadczy jedynie o ignorancji autorów zdjęć i poza nielicznymi głosami niezbyt wielkiego oburzenia, nie wzbudza w nikim większego zainteresowania. Dlaczego więc „yolocaust” zyskuje tak wielki rozgłos i błyskawicznie pnie się w górę w internetowych trendach?

Odpowiedź dosłownie odsłania nam się po najechaniu myszką na poszczególne zdjęcia. Zamiast betonowych brył pomnika pojawiają się archiwalne fotografie ciał pomordowanych Żydów. Tym samym zgrabna nastolatka nie gimnastykuje się już na pomniku, ale dosłownie na zwłokach ofiar nazistowskiego szaleństwa. Zbierające serduszka na Instagramie dziewczyny robią sobie selfie z pomordowanymi w tle, a dowcipnisie „skaczący po martwych Żydach” (jak podpisali swoje zdjęcie), faktycznie skaczą teraz po martwych Żydach.

Kontrowersyjne i szokujące zestawienie izraelskiego satyryka Shahaka Shapiry pobudzają wyobraźnię. Na swojej stronie internetowej sam artysta tłumaczy, co kierowało nim podczas pracy nad projektem. „Każdego dnia Pomnik Pomordowanych Żydów Europy odwiedza około 10 tys. osób. Wielu z nich robi sobie głupawe zdjęcia i skacze albo jeździ na desce czy na rowerze po betonowych słupach budowli. W ten sposób odmawiają szacunku dla 6 mln zamordowanych Żydów” – pisze.