Nie żyje twórca pomnika warszawskiej Nike

Informację o śmierci rzeźbiarza podała na Twitterze m.in. Polska Agencja Prasowa.

Marian Konieczny był polskim rzeźbiarzem, profesorem i rektorem w latach 1972–1981 Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, którą ukończył w 1954 r. Był również absolwentem Instytutu im. Repina w Petersburgu, gdzie studiował w latach 1954–1958. W latach 1948–1954 należał do Związku Młodzieży Polskiej. W 1953 r. wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od 1958 r. do 1980 r. był członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przystąpił także do Związku Polskich Artystów Plastyków. Był również posłem na Sejm PRL VIII i IX kadencji z ramienia PZPR, członkiem Rady Krajowej PRON w 1983 r. W 1975 r. był delegatem na VII Zjazd PZPR, a w 1978 r. członkiem egzekutywy Komitetu Krakowskiego PZPR oraz przewodniczącym Krakowskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu.

Marian Konieczny był twórcą m.in. pomnika warszawskiej Nike oraz dziesiątków innych monumentów zlokalizowanych w wielu miastach Polski i za granicą.