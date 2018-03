Zachwycające zdjęcia w finale konkursu fotograficznego. Każdy może oddać swój głos

Galeria:

Finałowe zdjęcia w konkursie Smithsonian Photo 2017

Do 15. edycji konkursu Smithsonian Photo można było zgłaszać prace w sześciu kategoriach: „Podróże”, „Zmienione obrazy”, „Mobilne”, „Naturalny świat”, „Ludzie” i „Amerykańskie doświadczenia”. Według portalu boredpanda.com, do konkursu zarejestrowano ponad 48 tys. zgłoszeń ze 155 krajów. Szeroki zakres tematyczny dał uczestnikom niezwykłe pole do popisu. Do finału zakwalifikowano prace, na których można zobaczyć ludzi, zwierzęta czy zwykłe czynności uchwycone w ciekawy sposób.

Głosowanie trwa do 26 marca

Wiele prac musiało być odrzuconych, ponieważ w finale mogło znaleźć się tylko 60 zdjęć. Czytelnicy The Smithsonian Magazine mogą głosować na najlepsze fotografie do 26 marca. Można to zrobić za pośrednictwem strony smithsonianmag.com. Każdy może oddać tylko jeden głos.

„Od dynamicznych portretów, po zapierające dech w piersiach krajobrazy. Te 60 zdjęć wybrano jako najbardziej wyjątkowe i niezapomniane” – podkreślono na stronie organizatora konkursu.

Czytaj także:

Brytyjski dziennik przypomniał dzieła polskiego artysty. Pamiętacie plakaty do legendarnych filmów?