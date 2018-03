Wybrano najlepsze zdjęcia w prestiżowym konkursie. Polka wśród laureatów!

Nieprawdopodobne krajobrazy, osobiste portrety i wzruszające spotkania - to wszystko można znaleźć na zdjęciach, zgłoszonych do konkursu Sony World Photography Awards 2018. Zwycięskie prace będzie można podziwiać od 20 kwietnia do 6 maja w Londynie. Wśród laureatów znalazła się Polka Justyna Zduńczyk. Na Wprost.pl najlepsze fotografie można zobaczyć już teraz.

Galeria:

Zwycięskie zdjęcia Sony World Photography Awards 2018 Laureaci konkursu Sony World Photography Awards 2018 otrzymali najnowocześniejsze aparaty fotograficzne od Sony. Ponadto zwycięskie prace zostaną opublikowane w specjalnie wydanej książce. Wystawa najlepszych fotografii odbędzie się od 20 kwietnia do 6 maja w Londynie. Na zdjęciach, które okazały się najlepsze w prestiżowym konkursie, można znaleźć ludzi, zwierzęta i niezwykłe, naturalne zjawiska. Polka wśród laureatów W rywalizacji wzięli udział fotografowie z USA, Australii, Argentyny, Kambodży, Chin, Kenii, Arabii Saudyjskiej i innych krajów. Nie zabrakło także polskiego akcentu. W kategorii „Dzika przyroda” nagrodzona została Justyna Zduńczyk. „Dzisiejszy dzień to totalne szaleństwo! Wygrana w takim konkursie jakim jest Sony World Photography Awards to dla mnie ogromne wyróżnienie! Tym bardziej, że to zdjęcie jest dla mnie odzwierciedleniem wspaniałych chwil i emocji, które przeżyłam w Parku Narodowym Sekwoi” – napisała Polka na swoim Facebooku. Czytaj także:

Zachwycające zdjęcia w finale konkursu fotograficznego. Każdy może oddać swój głos