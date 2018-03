Słynny aktor uderza w założyciela Facebooka. Opublikował odważną karykaturę

Jim Carrey znowu znalazł się w centrum uwagi za sprawą karykatury, którą opublikował w mediach społecznościowych. Wcześniej głównymi bohaterami jego rysunków stali się Donald Trump oraz rzeczniczka Białego Domu. Tym razem Carrey postanowił zająć się szefem Facebooka.

–Z kim dzielisz się swoim życiem? – takie pytanie widnieje na rysunku, na którym przedstawiony został Mark Zuckerberg. Autor grafiki nie bez powodu użył tego pytania. Portal people.com przypomina, że w 2004 r. Zuckerberg napisał w prywatnej wiadomości: „Oni mi ufają, głupi popier…eńcy” . Miał oczywiście na myśli użytkowników portalu społecznościowego. Na nieszczęście Zuckerberga, wiadomość została upubliczniona.

Jim Carrey zamieścił w ostatnim czasie karykaturę kobiety, która łudząco podobna jest do rzeczniczki Białego Domu, Sary Sanders. Aktor podpisał obrazek zdaniem: „Jest to portret tzw. chrześcijanki, której jedynym celem w życiu jest kłamanie dla niegodziwych. Potworne!”. Choć Sanders nie jest w tym poście wymieniona z imienia i nazwiska, to część internautów szybko odgadła, że Carrey miał na myśli właśnie rzeczniczkę Białego Domu.

Trump na celowniku

Choć aktor twierdzi, że tworzenie sztuki dotykającej tematyki politycznej nie jest jego nowym pomysłem na życie, to zamieścił kolejną karykaturę swojego autorstwa. Naszkicował prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa. Obrazek udostępniony przez aktora został opatrzony napisem „Niegodziwa czarownica zachodniego skrzydła oraz latające małpy Putina”.

Czytaj także:

Jim Carrey opublikował odważną karykaturę. Obrazek przedstawia Trumpa jako... wiedźmę