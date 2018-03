Bajkowe zdjęcia ze spaceru po Bajkale. Tak po zamarznięciu wygląda najgłębsze jezioro świata

Galeria:

Bajkowe zdjęcia zamarzniętego Bajkału autorstwa Kristiny Makeevy

Jezioro Bajkał to najczystsze i najgłębsze jezioro na planecie. Jeśli dodamy do tego możliwości dzisiejszej techniki i utalentowanego fotografa z programem do obróbki zdjęć, otrzymamy niezwykłe, bajkowe wręcz efekty. Na szczęście swoją pracą Kristina Makeeva dzieli się z internautami za pośrednictwem Instagrama. Szczególną uwagę zwraca na bąble metanu i tlenu tworzące się pod lodową powierzchnią oraz pęknięcia płyt lodu, podkreślone graficznie.