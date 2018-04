Historyczna okładka brytyjskiego „Vogue”. Pojawiła się modelka w hidżabie

Galeria:

Pierwsza modelka w hidżabie na okładce brytyjskiego „Vogue”. Oto Halima Aden

Majową okładkę magazynu „Vogue” można już zobaczyć na profilach społecznościowych słynnego pisma. Widać na niej 9 modelek o różnym kolorze skóry. Wśród nich znalazła się pochodząca z Kenii Halima Aden.

20-latka na okładce pojawiła się w hidżabie, jako pierwsza kobieta w historii brytyjskiego „Vogue”. Wcześniej nową okładkę zapowiadał w sieci Edward Enninful, redaktor naczelny brytyjskiej redakcji. – To jest moment, w którym „Vogue” robi to, co zawsze wykonywał najlepiej. Oferuje odważną wizję tego, jak może wyglądać przyszłość – stwierdził. – Branża mody, w końcu przyjęła koncepcję, która określiła moje całe życie zawodowe: różnorodność. Kiedy mówię o różnorodności, chcę by było jasne, że nigdy nie jest dla mnie tylko czarno-biała – dodał.

Pochodzi z obozu dla uchodźców

Na okładce oprócz Halimy Aden pojawiły się: Adut Akech, Radhika Nair, Yoon Young Bae, Faretta, Fran Summers, Vittoria Ceretti, Paloma Elsesser i Selena Forrest. Jak zauważa „Independent”, Aden i Akech mają wspólną historię, ponieważ obie urodziły się w obozie dla uchodźców w Kakuma w Kenii.

– Dla mnie stanowią one nowy globalny pomysł. Są dowodem na to, że wszystko jest możliwe – wyjaśnił Enninful. Nowa okładka magazynu, której głównym motywem stało się hasło „Nowe Granice”, została pozytywnie odebrana przez internautów. Na Instagramie zyskała już ponad 28 tys. polubień.