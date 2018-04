Maleńkie badylarki w tulipanach. Fotograf „przyłapał” je na gorącym uczynku

Galeria:

Badylarki pospolite w tulipanach

Badylarki to niewielkie, długie na 5 do 7,5 centymetrów myszowate gryzonie, kochające łąki pełne kwiatów i pola uprawne obsiane zbożami. W naturalnym środowisku występują głównie w Europie i w Azji. Ważą jedynie 4 do 10 gramów, co pozwala im wspinać się po łodygach roślin i buszować w kielichach – na przykład tulipanów. To właśnie wśród tych kwiatów odbyła się „sesja” zdjęciowa tych zwierzątek, przeprowadzona przez brytyjskiego fotografa Milesa Herberta.

Herbert nie polował jednak na idealne ujęcia wśród bagnistych łąk, czy pylących pól uprawnych. – Te badylarki zostały sfotografowane w zamkniętym studio – powiedział portalowi Bored Panda. – Niemal wszystkie zwierzęta które fotografujemy, rodzą się w hodowli. Później wypuszczamy je na wolność. Wolimy korzystać ze zwierząt hodowlanych, niż naruszać spokój dziko żyjących zwierząt. Jak podkreślał fotograf, w przeciwieństwie do żyjących na wolności zwierząt, te fotografowane przez niego mniej się wiercą i zapewniają dużo wdzięczniejsze ujęcia. Oceńcie zresztą sami.

