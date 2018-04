Jeszcze więcej rosyjskich zdjęć ślubnych. Tylko dla odważnych

Wybrano najlepsze zdjęcia w prestiżowym konkursie. Polka wśród...

Nieprawdopodobne krajobrazy, osobiste portrety i wzruszające spotkania - to wszystko można znaleźć na zdjęciach, zgłoszonych do konkursu Sony World Photography Awards 2018. Zwycięskie prace będzie można podziwiać od 20 kwietnia do 6 maja...