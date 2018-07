Twórca plakatów trolluje sąsiadów absurdalnymi ogłoszeniami. To warto zobaczyć

Zgubiliście gołębia, uczycie gry na puzonie albo interesują was kąpiele w mleku? W takim wypadku zgromadzone przez nas ogłoszenia są właśnie dla was! Dowcipne i dziwaczne plakaty wprawiają w zdumienie i potrafią zmusić do śmiechu. Absurdalny humor Alana Wagnera na szczęście nie ogranicza się tylko do jego małego sąsiedztwa, ale dzięki mediom społecznościowym może zostać doceniony przez internautów na całym świecie.

– Wiedziałem, że nie jestem za dobry w robieniu tradycyjnych memów. Wymyśliłem więc pomysł tworzenia absurdalnych rzeczy – opowiadał satyryk w rozmowie z portalem Bored Panda. – Moje prace są inspirowane wszystkim co widzę i wszystkim o czym mogę pomyśleć. Jako osoba zmagająca się z chorobą psychiczną i nie postrzegająca siebie jako „normalna”, chcę atakować normalność – dodaje, tłumacząc swoją kreatywność.

Ciekawi nas, czy ludzie natrafiając na ogłoszenia tworzone przez Alana, rzeczywiście dzwonią później pod podane przez niego numery. I jak reagują ludzie, którzy podnoszą słuchawkę.

Czytaj także:

Te zdjęcia nie miały tak wyglądać. Mistrzowie drugiego planu w natarciu