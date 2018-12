Zaginął ceniony chiński fotoreporter. Te zdjęcia nie przysporzyły mu sympatii komunistycznej władzy

Lu Guang w swoich pracach skupiał się głównie na negatywnych skutkach gwałtownego rozwoju ekonomicznego w swojej ojczyźnie. Z pewnością nie było to na rękę autorytarnej władzy, której propaganda chce przedstawiać zupełnie inny obraz Chin. Nowoczesność i rosnące bogactwo kraju wiąże się jednak z niszczeniem środowiska naturalnego na niespotykaną skalę. W pędzie ku ekonomicznemu powodzeniu nie pamięta się też o najsłabszych. To właśnie o te ofiary transformacji upomina się Lu Guang. To właśnie dlatego, zdaniem wielu internautów i dziennikarzy, musiał zniknąć.

Według żony fotoreportera, Lu Guang został zabrany przez chińskie siły bezpieczeństwa. Dowiedziała się tego od małżonki mężczyzny, który zaprosił go do Xinjiang. Później informację tę potwierdzili policjanci z prowincji Zhejiang. Internauci nie pozwalają jednak, by zapomniano o istnieniu fotografa. Jego nagradzane wielokrotnie prace zyskują coraz większą rozpoznawalność wśród coraz szerszej publiki. Część z nich można znaleźć np. na Instagramie pod hasztagiem #luguang.

