„100 twarzy 100 krajów”. Pracownik lotniska połączył pasję z pracą

Nie każdego fotografa stać na podróż do stu krajów, by sfotografować sto osób różnego pochodzenia. Dlatego też Mustafa Çankaya wymyślił sposób, aby to do niego przybywali ludzie z całego świata.

Okazuje się, że w pewnych przypadkach stałe miejsce pracy nie jest przeszkodą do poznawania ludzi z całego świata i realizowania swojej pasji. Zwłaszcza, gdy tym miejscem jest lotnisko, a pasja polega na fotografowaniu ludzi. W projekcie "100 Twarzy 100 Krajów" Mustafa Çankaya udowadnia, że odrobina sprytu i otwartości może dać wspaniały rezultat. Zatrudniony w porcie lotniczym imienia Ataturka w Stambule, Mustafa swoje prace publikuje na Instagramie. Każdego dnia widzi tysiące różnych osób i stara się wyłowić z tłumu ludzi z krajów, z którymi jeszcze nie miał styczności. Do pełnej setki brakuje mu już tylko nieco ponad 20 takich spotkań. Od marca tego roku wykonał 117 portretów osobom z 77 różnych krajów. Kilka z tych zdjęć pokazujemy Wam z naszej galerii.

100 twarzy 100 krajów. Fotograf Mustafa Çankaya i jego projekt Galeria: