Artysta wyrzeźbił w mieszkaniu drzewo dla swojego kota. Zgadnijcie, jaka była reakcja

Roberta Rogalski wyrzeźbił dla swojego kota sztuczne drzewo. Wygląda to niesamowicie

Jak nietrudno zauważyć, sztuczne drzewo nie jest wcale największym osiągnięciem Rogalskiego. Ogromne wrażenie robią tworzone przez niego figurki. Artysta kreuje m.in. stworzenia znane fanom klimatów fantasy i steampunk. Przygotowuje też bogate w szczegóły makiety i rysunki. Wiele z jego prac można zobaczyć na stronie internetowej The Art of Robert Rogalski. Część z jego dzieł pojawia się także na Instagramie twórcy. Co sądzicie o jego dokonaniach? Chcielibyście takie drzewo w pokoju? A może bardziej interesują was figurki?