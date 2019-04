Projektuje kubki inspirowane słynnymi ludźmi. Niektóre pomysły ma naprawdę świetne!

Afrykańska artystka Sonelle van der Merwe projektuje kubki nawiązujące do słynnych postaciami. Odgadywanie jej inspiracji to rozrywka w sam raz na niedzielne popołudnie. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy.

Sonelle to projektantka i rysowniczka z Durbanu w RPA. Jak łatwo odgadnąć po jej pracach, inspiruje się popkulturą i lubi w swoich dziełach puszczać oko do odbiorcy. Design postrzega jako okazję do ubarwienia przyziemnych, codziennych przedmiotów. Dlaczego niby trzymany codziennie kubek na kawę czy herbatę miałby przy okazji nie być małym dziełem sztuki? Jak pisze sama o sobie, Sonelle w swoich pracach stara się łączyć formę, funkcjonalność i pewną dawkę szaleństwa. Już tera zapewnia, że kubki będą jednym z jej długofalowych projektów i doczekamy się jeszcze wielu ciekawych wzorów. Trzymamy za słowo i nie możemy się doczekać.

Błyskotliwe projekty kubków, nawiązujące do słynnych ludzi Galeria: