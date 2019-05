Polska rysowniczka w „New Yorkerze”. „Nie mieszaj komiksu z polityką, mówili”

Swoim osiągnięciem Kasia Babis pochwaliła się na własnym profilu na Facebooku. „Don't mix comics with politics” they said. „It's bad for your career” they said – napisała krótko przy zdjęciach dokumentujących jej sukces. („Nie mieszaj komiksu z polityką” mówili. „To nie przysłuży się twojej karierze” mówili).

Babis, znana jako „Kiciputek”, to nie tylko autorka komiksów. W swoim bogatym portfolio ma także ilustracje, projekty malarskie czy książki dla dzieci. Angażuje się również politycznie, do czego zresztą nawiązała w cytowanym wyżej wpisie. W 2015 roku Babis wstąpiła do partii Razem. Z jej list kandydowała w ostatnich wyborach parlamentarnych, bez powodzenia. W maju 2016 roku wybrano ją do Rady Krajowej partii Razem. We wrześniu 2016 roku w ramach tzw. czarnego protestu organizowała w Lublinie demonstracje przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej.