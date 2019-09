Superbohaterowie DC na tle polskich miast? To nieczęsty widok

Wonder Woman na tle Pałacu Kultury i Nauki, Harley Quinn oraz Poison Ivy przy pomniku Syreny, Batman na Starym Mieście – a to tylko okładki z Warszawą. Na pozostałych uważni obserwatorzy rozpoznają Kraków, Gdańsk, Poznań, Wrocław i inne polskie miasta. Trzeba przyznać, że krajowi rysownicy dobrze dopasowali miejsca do postaci. Szkoda tylko, że nie starczyło ich dla większej liczby charakterystycznych miejsce w Polsce. Zamiast jednak narzekać, cieszmy się tym, co mamy. Zapraszamy do przeglądania galerii na górze tekstu.

