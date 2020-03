W wieku 92 lat zmarł Albert Uderzo, twórca komiksów o Asteriksie

92-letni Albert Uderzo zmarł w swoim domu pod Paryżem. Informację o jego śmierci agencji AFP przekazała rodzina. W komunikacie podkreślano, że zgon nie był związany z pandemią koronawirusa. Rysownik ze względów zdrowotnych na artystyczna emeryturę zmuszony był przejść w 2011 roku, kiedy jako 84-latek stracił możliwość tworzenia. Ujawnił wówczas, że od lat ma problem z ręką i nie może już więcej posługiwać się niezbędnym w procesie twórczym pędzlem.

Jako potomek włoskich imigrantów, Uderzo całe życie spędził we Francji. Światową sławę przyniosła mu współpraca ze scenarzystą René Goscinnym, z którym od 1951 do 1977 roku święcił niemal same sukcesy. Duet najbardziej znany był oczywiście z tworzonych przez siebie przygód Asteriksa i Obeliksa oraz całego plemienia Galów, które jako ostatnie broniło się przed Imperium Rzymskim. Po śmierci Goscinny'ego, Uderzo przez dwa lata dochodził do siebie, by w końcu kontynuować pracę nad słynnym komiksem. Z biegiem lat do jego rysunków doszło też kilka filmów animowanych, kilka aranżacji aktorskich oraz spora liczba gier komputerowych, co zapewniło Asteriksowi i Obeliksowi trwałe miejsce we współczesnej popkulturze.

