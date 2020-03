Obraz van Gogha skradziony z muzeum zamkniętego na czas pandemii

Singer Laren to prywatna kolekcja sztuki nowoczesnej połączona z małym teatrem. Placówka znajduje się w liczącym 11 tys. mieszkańców miasteczku Laren, położonym na południowy-wschód od Amsterdamu. Jak zgłosiły władze muzeum, w nocy z niedzieli 29 na poniedziałek 30 marca doszło do włamania, w trakcie którego zniknęło bezcenne arcydzieło autorstwa Vincenta van Gogha. Chodzi o obraz „The Parsonage Garden at Nuenen in Spring”.

Informację lokalnego muzeum około południa potwierdziła także policja. Własny komunikat, oszczędny w treści ze względu na dobro śledztwa, wydało także muzeum w Groningen, które wypożyczało obraz do Laren. Potwierdzono w nim, że chodzi o obraz z 1884 roku. Było to jedyne dzieło pozostające w posiadaniu Groninger Museum.

Dyrektor Muzeum w Laren, w którym znajduje się prywatna kolekcja amerykańskiej pary, Williama i Anny Singer, podkreślało w swoim komunikacie „złość, szok i zasmucenie” utratą obrazu. Podkreślano, ze placówka pozostawała zamknięta ze względu na obostrzenia wprowadzone przez Holandię na potrzeby walki z epidemią koronawirusa.

