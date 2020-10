Praca Banksy’ego sprzedana za 7,5 miliona funtów. To przeróbka klasycznego obrazu

Eksperci spodziewali się, że obraz „Show me the Monet” osiągnie cenę od 3,5 do 5 milionów funtów. Szacunki te zostały przebite zdecydowanie przelicytowane i praca w środę 21 października ostatecznie sprzedała się za 7,5 miliona funtów (ok. 38 mln złotych).

Obraz jest drugim najdroższym obrazem Banksy'ego sprzedanym na aukcji, po tym, jak w zeszłym roku praca Devolved Parliament została sprzedana za 9,9 mln funtów.

Show Me The Monet Banksy’ego

Praca „Show Me The Monet” jest częścią serii zatytułowanej Crude Oil, w której artysta „remiksuje” kanoniczne dzieła. Dzieło nawiązuje do klasycznego obrazu „Most nad stawem z liliami wodnymi” Claude'a Moneta. Artysta dodał do sielankowego widoku śmieci: koszyki sklepowe oraz pachołek drogowy.

Tytuł jest grą słów „Show Me The Monet”, czyli „Pokaż mi Moneta” brzmi jak idiom „show me the money”, który oznacza „dawaj kasę” lub dosłownie „pokaż, skąd pochodzą te pieniądze”.

„Banksy pokazuje brak poszanowania dla środowiska, nad które społeczeństwo przedkłada nadmierny konsumpcjonizm” – tak obraz opisywał Alex Branczik, ekspert Sotheby's.

